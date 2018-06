Cher má problémy i s druhým synem, nepřišla mu ani na svatbu

Cher má mladšího syna s rockerem Greggem Allmanem, za něhož byla provdaná v letech 1975 až 1979. Loni v říjnu se s Elijahem nepohodla a od té doby s ním nekomunikuje. Nepřišla mu na počátku prosince na svatbu s Marie-Angelou Kingovou a nechtěla ho vidět ani během Vánoc.

"Nehodlal jsem čekat na něčí svolení nebo gratulace, jako jsem na tohle nečekal nikdy během celého života. To, jak jsem se tajně oženil se svou manželkou, bylo stejné jako vše, co jsem vždy dělal. Neumím to jinak a oba jsme věděli, že je to tak správně. Vždycky jsem byl černou ovcí rodiny," řekl sedmačtyřicetiletý hudebník v rozhovoru pro National Enquirer.

Ještě v roce 2012 se Cher se synem a jeho partnerkou normálně stýkala.

Allman míval problémy s drogami. S matkou ho ale rozdělila zřejmě až jeho manželka. "Jsou to dvě velmi silné ženy, dva býci v malém výběhu. Důvod, proč to tak teď mezi námi je, je prostý, máme rozdílné hodnoty a odlišnou mentalitu a to se prostě velmi střetává. Máme hodně vzletů a pádů a teď to není zrovna nejlepší období," řekl.

Dotklo se ho také to, že ho matka nepozvala ani na společné Vánoce.

Zpěvačka má teď o trochu lepší vztahy s Chazem Bonem, který se narodil jako dcera Chastity, ale podstoupil změnu pohlaví. Cher tehdy přiznala, že měla problém zvyknout si na to, že bude mít místo dcery dalšího syna. Veřejně vyjadřuje synovi obdiv a podporuje koncerty homosexuály a transsexuály. Ale podle zahraničních médií se příliš nestýkají.

Chaz Bono s matkou Cher

"Chaz a Cher spolu mluví jen výjimečně, ale oběma to vyhovuje. Cher Chaze k smrti miluje, ale nevídají se moc často osobně. Rozhodně jí nevadí krize pohlavní identity, ona ale stále vidí Chaze jako svou holčičku a dramatické změny na jeho těle jsou na ni moc," píše britský The Sun.