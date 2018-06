Na desce s názvem Blíž k pravdě vypadá Cher jako blond třicátnice

14:31 , aktualizováno 14:31

Zpěvačce Cher táhne na sedmdesát. Na obalu své nové desky tak ale rozhodně nevypadá. K názvu Closer to the Truth je její retušovaný snímek v prádle, na němž by slavnou divu nikdo nepoznal, úsměvný. Možná je to ale záměr. Celá deska bude o současných ženách.