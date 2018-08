Nicholson v mých čtyřiceti řekl, že jsem pro film stará, vzpomíná Cher

10:51 , aktualizováno 10:51

Zpěvačka a herečka Cher (72) zavzpomínala na telefonát, který přišel den po oslavě jejích čtyřicátých narozenin. Režisér George Miller (73) jí tehdy řekl, že on ani herec Jack Nicholson (81) s ní už na natáčení nepočítají. „Jsi podle nás už moc stará a nejsi sexy. Dobré ráno čtyřicítko,“ oznámil jí.

Cher na světové premiéře filmu Mamma Mia! Here We Go Again (16. července 2018, Londýn) | foto: Profimedia.cz