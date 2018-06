Zpěvačka a herečka Cher

"Mám mnoho přátel, ale s nikým z nich si nejsem blízká, jak se patří. Chtěla bych mít opravdového přítele. Neznamená to, že bych chtěla sex nejvíc na světě, no ale..., poznamenala šestapadesátiletá Cher, o níž se spekuluje, kolik plastických operací vlastně podstoupila, že vypadá stále tak dobře.Hvězda přiznala, že ani jeden z mužů nechce být v jejím stínu, nechce být jen"pan Cher". "Onehdy jsem se šla s přítelkyní bavit do nočního klubu. A nikdo mě nevyzval k tanci. Ani jeden chlapec se neosmělil," postěžovala si Cher.Poznamenala, že k její velké lítosti nelze prakticky nalézt muže, o němž člověk sní. Musí se spokojit s tím, co je.