Cher by chtěla holčičku

Cher řekla, že ji nesmírně ovlivnil příklad herečky Sharon Stoneové, která ve věku 42 let právě adoptovala dítě. "Když jsem to o Sharon slyšela, uvědomila jsem si, co mi v životě vždy chybělo. Je tak šťastná a já ji to tolik závidím," dodala Cher.

Zpěvačka již má vlastní dvě dospělé děti. Jedenatřicetiletou dceru Chastity, která se narodila z manželství se Sonnym Bonem, jenž zahynul před dvěma lety při lyžařské nehodě, a třiadvacetiletého syna Elijaha Bluema.

Cher je přesvědčená, že teď, ve zralém věku, by byla dobrým rodičem. "Cítila jsem se vždycky tak provinile, když mé dvě děti vyrůstaly a já byla tolik zaneprázdněná," svěřila se nedělníku.