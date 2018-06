Rodiče Bill a Hillary se o svou milovanou dceru, které je teprve dvaadvacet let, začínají opravdu bát. Není to totiž poprvé, co se Chelsea opila. Se svým snoubencem Ianem Klausem nevynechá žádnou party a studiu na oxfordské univerzitě se už příliš nevěnuje.

Chelsea s Ianem tajně plánují svatbu za milion dolarů v San Francisku. Nedávno se do San Franciska vydali na malou dovolenou a hledali kostel, který by se jim nejvíce zamlouval pro svatební obřad. Své ano si milenci řeknou příští rok v létě.