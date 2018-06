Chelsea se bojí, že jí otec zkazí svatbu

Dcera exprezidenta USA Billa Clintona Chelsea to má těžké. Bill totiž zůstal i po odchodu z Bílého domu sukničkářem, což Chelsea těžce nese. Nedávno Clinton vyrazil s dcerou a jejím přítelem Ianem Klausem do klubu Groucho v Londýně, kde potkal supermodelku Naomi Campbellovou. Nejenže dával okatě najevo, že ji obdivuje, ale dokonce Naomi pozval do svého apartmá v hotelu Ritz.