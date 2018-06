Chelsea míří na Oxford

Dcera bývalého amerického prezidenta Billa Clintona Chelsea se chystá jít ve stopách svého otce a studovat na prestižní Oxfordské univerzitě. Clinton to velmi silně naznačil během svého pobytu ve waleském městečku Hay-on-Wye. "Myslím, že zde bude chodit do školy," řekl tam Clinton. Clinton navštívil se svou jedinou dcerou, které je 21 let, Oxfordskou univerzitu v pátek. Při této příležitosti se Chelsea setkala s několika představiteli akademické obce.