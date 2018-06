Chelsea Clintonová se zasnoubila v Den díkůvzdání

Devětadvacetiletá Chelsea Clintonová se podle BBC hodlá provdat za o dva roky staršího bankéře Marka Mezvinského, který je synem dlouholetých přátel Clintonových.

Otec snoubence Ed Mezvinsky je bývalý kongresman a byl loni propuštěn z vězení, kde skončil v roce 2002 kvůli finančním podvodům.

Chelsea se s Markem seznámili ve Washingtonu už jako teenageři, pak spolu navštěvovali Stanfordovu univerzitu. Své zasnoubení oznámili během Díkůvzdání, které společně trávili v New Yorku. Zároveň se omluvili za matoucí zprávy o tom, že jejich svatba proběhla už letos v srpnu. "Rádi bychom sdělili, že jsme zasnoubení. Nevzali jsme se toto léto, ale těšíme se na to příští a doufáme, že to pak oslavíte s námi. Hezké svátky. Chelsea a Mark," napsali snoubenci v e-mailu, který byl zveřejněn nadací Billa Clintona v pondělí.

Spekulace o zasnoubení páru se objevily již loni v létě. Později je vyvracela Hillary Clintonová. Nyní je potvrdil mluvčí bývalého prezidentského páru. Kromě toho, že by se svatba měla konat v létě 2010, pár nezveřejnil o svém velkém dni žádné další detaily.