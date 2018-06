Chelsea Clintonová řádí

"Několikrát mi jich bylo opravdu líto. Chelsea jim až příliš ukazovala, že je tady paní ona. Naprosto je ignorovala a dělala si co chtěla.

Sice si nemyslím, že by jí hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí, ale když už jí otec nechává hlídat ochrankou, nebude to jen tak, a proto by měla konečně dostat rozum.

Takhle zatím dělá lidem kolem sebe jen samé naschvály. A to nejen ochrance. K nevydržení je to s ní i ve škole. Je to prostě nafoukána prezidentova dcera a nic ji nezmění," prozradila její spolužačka Clara.

Otázkou teď je, zda se podaří pro třiadvacetiletou Chelseu nějaké ochránce vůbec najít. Kvůli jejímu častému pití a také užívání lehkých drog ji údajně opustil také její přítel a spolužák Ian Klaus.

Otec o ní má nyní dvojnásobný strach. Hrozí jí nejen možné nebezpečí kvůli americkým útokům na Irák, ale také ze strany jejího nového milence Grega Todtmana. Ten je totiž u newyorské policie populární svými kokainovým excesy.

"Buď se bude muset umoudřit ona, nebo by jí měl tatínek najít pořádně otrlé chlapce, kteří její pubertální výlevy vydrží alespoň o něco déle, než jejich předchůdci," dodala Clara.