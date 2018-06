Rodiče na mě tlačí, abych měla dítě, říká Chelsea Clintonová

Třiatřicetiletá Chelsea v talk show Rachael Rayové přiznala, že její rodiče ohledně potomků na ni vyvíjejí tlak, zatímco rodina jejího manžela tomu nechává volný průběh. Marc Mezvinsky přitom pochází z 11 dětí.

"Můj manžel má deset bratrů a sester, takže máme 18 nebo 19 neteří a synovců. Takže ze strany jeho rodiny žádný tlak není," řekla Clintonová.

Její rodiče ale prý pořád mluví o vnoučeti, v soukromí i na veřejnosti.

"Kdyby tady seděli, řekli by vám, že by to pro ně byla ta nejšťastnější věc na světě, kdybych z nich udělala prarodiče. A řekli by to tak nadšeně, že bych se cítila trochu pod tlakem," prohlásila.

V rozhovoru pro magazín Glamour nedávno prozradila, že s manželem by chtěli mít dítě příští rok.

"První věc na seznamu je jednoduchá: chceme, dá-li Bůh, založit rodinu. Takže jsme se rozhodli z roku 2014 udělat rok miminka," řekla.

Chelsea také zavzpomínala na svůj život před manželstvím. Přiznala, že první pusu od kluka nedostala v sídle amerických prezidentů.

"Bylo to v době, když jsem žila v Bílém domě. Žila jsem tam od svých 12 do 20 let, tak předpokládám, že jsem už na to měla právo. Ale ve skutečnosti to nebylo v Bílém domě," dodala.