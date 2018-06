Chci víc štěstí, přeje si po nevydařeném těhotenství Kocurová

"Je to na každém z nás, jak si svátky zařídíme. Já si určitě dopřeju pohodu a klid a budu relaxovat," říká Radka Kocurová, která prodělaný potrat odmítá jakkoliv komentovat. Mezi řádky je ale stále znát, že tenhle střep v srdci silně bolí.

"Věřím, že nový rok bude pro mě šťastnější, než ten rok 2011. Do dvanáctky určitě vstoupím pravou nohou," slibuje si televizní rosnička, jež striktně hodlá dodržet i tradiční vánoční zvyky.

Radka Kocurová a Tomáš Rosický

"Budeme mít klasicky kapra a bramborový salát, a hlavně dodržíme, aby od stolu nikdo nevstal, abychom se příští rok mohli sejít ve stejném složení."

Radka Kocurová se na veřejnosti objevila po dlouhé pauze, a to jen díky akci Dětský domov Cup, která podporuje právě mladé obyvatele dětských domovů. Z přítomnosti televizních štábů a fotoaparátů nebyla příliš nadšená, nepatří totiž k těm, kteří by vlastní vzlety a pády komunikovali prostřednictvím médií. To byl ostatně důvod, proč zakotvila u moderování a ukončila kariéru modelky.

Radka Kocurová a Andrea Vránová Kloboučková při předávání šeku dětem z dětského domova

"Modeling je hodně vedlejší kolej, určitě se k němu nehodlám vracet. Je tu spousta jiných hezkých holek, a pak si myslím, že už jsem na přehlídková mola docela stará," uzavřela Kocurová, jež v novoroční zdravici pro iDNES.cz popřála čtenářům především hodně zdraví.