Chci se ženit, už jsem za vodou, překvapuje Václav Noid Bárta

S partnerkou Alenou Jáklovou oslavil Noid nedávno rok vzájemného vztahu, takže důvodů pro sňatek je prý víc než dost. "Ano, uvažuju o svatbě," přiznává Noid. Také si prý dobře uvědomuje, že už je ve věku, kdy by si mohl pořídit dítě a že Alence biologické hodiny tikají rychleji. "Vůbec se tomu nebráním, naopak byl bych rád. Alenka je pro mě prostě osudová žena," tvrdí.

Původně se chtěl se svou partnerkou vrhnout i do podnikání. Plánovali, že si otevřou seznamku amerického typu. Při ní mají dvojice vyhrazený čas popovídat si u kavárenského stolku, pak přejdou k dalšímu účastníkovi.

Teď si to ale rozmysleli. "Dospěli jsme k závěru, že není vhodná doba. Hodně lidí má hluboko do kapsy a raději se seznámí po internetu, než aby chodili někam do baru," říká Václav Noid Bárta.

On sám si ale na nedostatek financí nemůže stěžovat. Získal hlavní roli v Robinu Hoodovi, bude hrát na prknech Hudebního divadla Karlín v muzikálu Jesus Christ Superstar, na své konto si připsal i filmovou roli a komponuje (viz. článek zde).