Chci mít klub, kde bude hrát Sámer

Jak často mě lidi zastavují na ulici

Každý den, hlavně když vyjedeme mimo Děčín. Tady nás už znají.



Kdy se mi Sámer v SuperStar nejvíc líbil

Úplně naposledy, když zpíval Billie Jean od Michaela Jacksona. Bylo to přesně to, co umí. Dobře zpíval, tancoval, byl to styl, který se mi líbí. S bráchou posloucháme stejné věci, R&B, soul, hip hop. Prostě černou hudbu.



Jak jsem na tom se zpěvem

Vůbec nijak. Já a zpěv, to nejde dohromady. V SuperStar bych propadl.



Společný průšvih z dětství

To už je dlouho, v noci jsme lezli na zahrádky a kradli třešně nebo hrušky. Ale společných průšvihů bylo málo, dřív jsme si s bráchou moc nerozuměli. Až v posledním roce jsme se sblížili.



S kým z finalistů jsem se skamarádil

Vůbec s nikým, snad jen trochu s Bon Jovim - Petrem Poláčkem. Jezdil jsem jen na nedělní vystoupení, takže nebyl moc čas.



Poslední společná dovolená

Tři roky zpátky jsme byli v Chorvatsku, jinak jezdíme každý se svými kamarády.



Můj oblíbený sportovec

Kapitán našeho fotbalového týmu Pavel Nedvěd. Dobrý technik.



Co mám rád na Sýrii

Teplo, moře. Sýrii mám rád hlavně proto, že jsem se tam narodil. Brácha ne. Jezdíme tam jednou za dva roky a někdy prarodiče nebo známí přijedou na týden sem.



Kdo z rodičů je přísnější

Táta. Ale přísný byl spíš, když jsme byli malí. Teď už měkne.



Jakou vlastnost mám po tátovi

Tvrdohlavost. Když si něco umanu, nikdo mi to z hlavy nedostane. Proto se pořád hádáme. Naposledy dneska ráno, kdo uklidí pokoj. Prohrál jsem a brácha šel ven se psy.



Co chci dělat po škole

Asi budu podnikat. Chci mít svůj klub, bárek, kde budu pouštět muziku, kterou mám rád. Takže tam určitě bude hrát Sámer.



Na co koukám v televizi

Jedině na fotbal, nejlepší byl ten s Nizozemskem. Občas kouknu na MTV, ale filmy mě neberou, snad jen s bráchou se někdy podívám na horory.



Sámer Issa

zpěvák, bratr Marwana Issy

Ještě před půl rokem ho nikdo neznal. Pak začala pěvecká soutěž Česko hledá SuperStar a z osmnáctiletého mladíka začaly omdlévat tisíce dívek. Ještě v prvním finálovém kole dostal Sámer Issa jednoznačně nejvíc hlasů, ale nakonec skončil třetí. Narodil se 7. srpna 1985 a nyní čeká na pěvecké nabídky. Jednu už má od mezinárodní televizní stanice MTV.

Nejbláznivější dopis od fanynky

Jedna chtěla udělat dítě a další mi navrhovala sňatek. Jinak dopisy nestíhám číst, většinu jich vyřizuje mamka.



V čem je brácha lepší

Určitě v učení, dokáže se víc soustředit.



Jak si říkáme

Já jemu Marf a on mně normálně, brácho nebo Sámere.



Kdo z nás je doma mazánek

Dlouho to byl brácha, protože je mladší. Ale po SuperStar jsem mazánek já.



Kdo z finalistů mi nejvíc chybí

Martina, Aneta, Tomáš, s nimi jsem se bavil asi nejvíc. A kdybych si měl vybrat, s kým natočím desku, tak jednoznačně s Martinou. Její hlas je prostě úžasný.



Co s bráchou děláme, když je volno

Jdeme si sednout někam do baru, zahrát si basket nebo vyjedeme na kole. Ale toho volna teď moc není.



Co mě nebaví ve škole

Skoro nic, ale hlavně matika. Teď je to fajn, protože do školy nechodím.



Jak prožívám mistrovství Evropy ve fotbale

Na to se koukal spíš brácha, já jen někdy. Pro mě je přednější hudba. Ale škoda...



Kdyby mi nabídli půl milionu za reklamu na prací prášek

Nevezmu to, chci hlavně zpívat. Nějakou reklamu asi udělám, ale nebude jich hodně. Jedna, maximálně dvě, které mi budou k něčemu užitečné. Třeba ta věc pro MTV, pokud vyjde, ale ještě to není jisté. Tam by měla v reklamě hrát moje písnička - a to mi pomůže v hudbě.



Co si koupím za první vydělané peníze

Zaplatím rodině dovolenou.



Dokdy chci bydlet s rodiči v Děčíně

Možná ještě měsíc, možná půl roku, nevím. Záleží, co se mnou bude. Pokud bude hodně práce v Praze, zůstanu tam.



S čím doma pomáhám

Uklízím a chodím se psy.



V čem jsou české holky lepší než syrské

Nedá se říct, že by byly lepší. Jsou jiné, ale jestli si někdo myslí, že chodí zahalené v hábitech, tak to není pravda. Hlavně v Damašku, kde jsme byli, jsou holky fajn.