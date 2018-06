Chci důchod, který mě nebude ponižovat, říká Eva Holubová

Máte představu, jak by mělo vypadat ideální stáří?

Hele, já se peru s krizí středního věku a vy mi blbnete hlavu s prožíváním stáří. Splníte mi to? Tak dobrá, chci od státu důchod, který mě nebude ponižovat, chci zdravotní péči, který se nebudu bát... Tohle mi zařiďte a ostatní nechte na mně a na situaci. Pamatujte si, správný sígr nikdy neplánuje moc dopředu!

Čím vás Sígři ve výslužbě nejvíc dostali?

Jak jdou do všeho naplno, jak se radují z každé "lumpárničky", jak ale přitom nejsou poťouchlí, ale pouze mají rádi srandu, jak si to sami užívají, přitom v sobě mají pokoru i kázeň těch největších profesionálů... A jak jsou úžasně talentovaní.

Sígři ve výslužbě s Evou Holubovou

Kývla jste na nabídku hned?

Bylo mi nabídnuto propojovat, tedy moderovat scénky sígrů. Povídali jsme si o principu pořadu, mě to nadchlo, pak jsem to uviděla, moc jsem se bavila a zároveň zděsila, že jim to budu kazit, že na ně nemám! Oni jsou totiž bezkonkurenční! Pak se všichni snažili, včetně mě, aby se tak nestalo.

O Sígrech ve výslužbě Sígři ve výslužbě vznikly na základě belgického formátu Benidorm Bastards, který je unikátní kombinací prvků skryté kamery a skečového pořadu. Odehrává se však v reálném životě, ne ve studiu, s reálnými lidmi, ne s herci. Sígři svým věkem sice spadají do kategorie "důchodce", duchem ale zůstali mladí, odhazují předsudky a zábrany, a přitom dokáží nastavit zrcadlo konzervatismu mladší generace.

V čem jsou Sígři ve výslužbě jiní oproti českým seniorům?

Oni to ale jsou tradiční senioři, jen v sobě uvolnili odvahu, svobodu, smysl pro humor, jedním slovem zdravý nadhled. Každý to v sobě máme, jde jen o to, jestli si z toho uděláme priority. Pojem český senior nosí mnohdy nálepku "morous, chuďas, marod". Jak vidíte prototyp českého důchodce vy? Já jsem nikoho s takovou nálepkou nepotkala. Já mám takový vztek, že nejen seniorům, ale všem potřebným se v naší zemi nežije lehce, že se kvůli tomu ze mne stává morous! A zbytek té nálepky, tedy "chuďas a marod", je hodně ostuda naší arogantní lhostejné vrchnosti.

Říká se, že je naše tělo připraveno na 35 let a roky nad tuto hranici jsou už jen bonus. Cítíte to stejně?

Aha, tak to jsem měla vědět do pětatřiceti, já začínám každý den novou úžasnou éru života, je plná radostí a depresí, únavy i lenosti, vitality i zvídavosti, snů i zklamání... Asi jsem opožděná.