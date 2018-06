Chci dítě, ale nemám chlapa, říká zpěvačka Marta Jandová

K tomu, aby si pořídila své vlastní dítě, chybí prý zpěvačce vhodný muž. Momentálně je sama a volný čas tráví se svým psem. "Žádného chlapa nemám. Já o tom strašně nerada mluvím, protože to je moc osobní, ale mám strašně dobrýho kamaráda, ovšem nechodíme spolu. Takže jsem nadále sama se svým pejskem," tvrdí frontmanka kapely Die Happy.

Jandová už touží po vlastním miminku, i když přiznává, že s péčí nemá žádné zkušenosti. Přesto se těší na svojí nevlastní sestřičku, která se už v dohledné době narodí jejímu otci Petru Jandovi a jeho ženě Alici. "Ještě v životě jsem nepřebalila ani jedno dítě, i když vím, že s papírovýma plenama je to určitě jednoduchý. Ale těším se na ni, i když mám z miminek strach, protože jsou taková měkká, na hlavě mají místo, které mají chráněné jen kůžičkou, a tedy velmi náchylná k poškození a navíc mi přijdou strašně unylá. Mně se líbí děti tak až od roku, když už začnou reagovat na svět, řeknou pár slovíček. Já jsem totiž hrozně ukecaná, ráda jim vyprávím a můžu s nima někam jít," přiznala Jandová.

Zpěvačka si momentálně pořád užívá svůj návrat do Čech a jak sama říká, připadá si jak americký turista. "Jsem tady hrozně šťastná, jak jsem najednou obklopená svojí rodinou a kamarádkami, které už znám strašně dlouho, tak je to hrozně příjemné. A úplně jako turisté jsem se zamilovala do Prahy, takže jsem si pořídila několik průvodců a dokonce mám knížku o výletech po středočeském kraji - už jsem dva podnikla. Z České republiky a z Prahy jsem úplně vedle, jako cizinec. Protože jsem beran, tak jsem vždycky ráda právě tam, kde jsem," vysvětlila Jandová.

I když zrovna nepodniká výlety, tak se dcera slavného muzikanta rozhodně nenudí. Kromě role v muzikálu přijala totiž i účast v porotě nové Československé SuperStar. "Už jsem bývala porotce u různých rockových začínajících kapel, ale tam člověk nemusel být vtipný, jenom upřímný. Tady se držím trochu pozpátku a nechávám promluvit ty zkušenější, i když občas se neudržím. Takže se pomalu vžívám do role, furt přemýšlím, jestli jsem zlá nebo hodná porotkyně - řekla bych, že jsem hodná, občas ale se zlými momenty, a když už nevydržím napětí, tak někoho i vyhodím," prozradila Jandová na závěr.