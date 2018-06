Chcete vidět zlatá prasátka?

Štědrý den má své kritické chvíle. Ale ty stojí za to. Vzpomíná se na ně celý život.Na Štědrý den jsou otcové rodin obvykle vzorní. Někteří se možná ještě trochu stydí za to, v jakém stavu se vrátili domů po vánočním večírku v zaměstnání. Jiní nemají vůbec zač. I ti však na den narození Krista krále vstanou ještě za tmy a dělají, co svým manželkám na očích vidí. Je-li potřeba, doskočí ještě něco dokoupit, aniž si dají před obchodem obligátní lahváč. Přiříznou stromek a upevní ho do stojanu. Zabijí kapra, vykuchají ho, očistí a naporcují. Někteří dokonce připraví bramborový salát, hezky včas, aby byl při štědrovečerní večeři řádně rozležený. Po obědě, to se jdou nejdřív projít s dětmi a pak s nimi strojí stromeček. Venku se šeří, z radia ševelí koledy, manželka obaluje porce kapra a tiše se usmívá. Dokonalá rodinná idyla. Ale pak, obvykle tak v půl páté, přichází kritická chvíle. Otec rodiny bere džbán a vyplachuje ho studenou vodou. Je přece třeba přinést točené k večeři. A popřát kamarádům i výčepnímu šťastné a veselé. Je Štědrý den a v hospodách zavírají v pět, nejpozději v šest. Jenom si odskočím. Na chvilku, říká si otec rodiny a myslí to upřímně. Hospoda je jen kousek cesty, skoro za rohem. Ve skutečnosti se však v tomto okamžiku vydává na nebezpečnou, strastiplnou cestu. Připomíná pouť proslulým Chilkootským průsmykem, jímž proudili zlatokopové na Aljašku. Stejně jako mnohý zlatokop, nejeden otec rodiny nedojde. Tou dobou už jsou z chirurgických ambulancí zpátky doma otcové, kteří si pořezali prsty při adjustaci vánočních stromků, i ti, co si zhmoždili zápěstí mířící původně na kapří hlavu. Ranhojiči oddychují a chystají si dezinfekci a šití, neboť se blíží čas rozbitých hlav, čas tržných ran na skráních i na tvářích padlých opilců. Nuže, chystejte též záchytky! Kdyby tak mohli vinšovníci vstupovat do výčepu po jednom, tak jako klienti k bankovní přepážce... To by loučení odskákal jenom výčepní a otcové by se bezpečně navrátili do tepla domova. Ale loučení ve vánočním výčepu je kolektivní záležitost. Poroučejí se rundy. A rychle, vždyť zavíračka se blíží. A ještě jednu. Na pípě už je lajntuch, ale kořalka pořád teče. Tak šťastné a veselé! Výsledek? Vzorní otcové rodin se zduní jako klokani, ožerou se jak dogy, jsou na plech, na šrot, pod obraz boží. Jejich další osudy jsou různé. Potvrzují tak slova docenta Skály, že účinky alkoholu jsou individuální, kulminují však šedesát až devadesát minut po požití. Někteří otcové ztratí schopnost pohybu už ve výčepu. Děti jednoho jinak poměrně úctyhodného obyvatele pražské periferie se rok co rok modlily, aby na Štědrý den napadl sníh. Ne že by se těšily, jak budou stavět sněhuláka, jak si zasáňkují, zalyžují, zabruslí, budou se koulovat... Důvod byl praktický. Po sněhu mohly dovléci tuhého tatínka z hospody domů za ruce, tak jako táhne příslušník horské služby kanadské saně. Zato když byly vánoce na blátě, musely ho nést, což byla mnohem větší fuška. Jiní otcové se z výčepu vydají vrávoravým krokem k rodinnému krbu. Jejich cesta je poměrně zdařile popsána v textu kdysi velice populární písně, kterou zpíval Jiří Grossman. Její hrdina říká:Jediný rozdíl tkví zpravidla v tom, že otec, který padne cestou z výčepu, je zpravidla nalezen dřív a pouze polomrtvý. Někteří se dokonce sami doplazí až na zápraží, tak jako boxer, olympionik Vladimír Kučera. "Jsem Meresjev," křičel při tomto úctyhodném výkonu. Zlomyslní sousedé se - jak jinak královsky bavili. Další skupina otců vchází domů po dvou, avšak už to, že si přitom zpívají třeba legionářskou píseň "Naše rota kulometná bolševiky postřílí", vzbouzí v manželkách i dětech jisté podezření. A jak je možné, že tatínek odnesl do hospody štangli uheráku, aby si ji tam nechal nakrájet na tenká kolečka, a teď žmoulá v ruce jenom mastný papír? Některým ženám stačí i taková maličkost a spustí výčitky. Celej rok chodíš domů vožralej, aspoň na Štědrej den bys toho moh nechat! Rodina je ti ukradená, vždyť ty se o nás vůbec nestaráš! Jen málokterý otec dokáže tuto turbulenci ustát tak elegantně, jako kamnář Bejlík ze Slivence. Ten když se vrátil na Štědrý večer rozjařený z hospody a vyslechl si manželčin obtížný projev, rozboural kamna a zase je sestavil, jako důkaz, že na rodinu myslí, že je mu rodina nadevše. Existují též nevyzpytatelní otcové, kteří dorazí k štědrovečerní večeři zdánlivě v pořádku. Jedí příborem, jen jaksi pomalu, a mlčí. On rozjímá, říká si maminka, a když sklidí ze stolu, jde zazvonit. Hurá do obýváku ke stromečku! Tatínek vstane - a upadne. Je osmdesát minut po požití a jeho neurony jsou K.O. Zvláštní obdiv zaslouží otcové, kteří se propracují až ke stromku. "Zapal svíčky," žadoní robátka. "No jo, ale kterou začít?" říká si muž a vidí ne dvacet, ale čtyřicet, osmdesát svící... Konečně se rozhodne, vztáhne ruce, upadne však na záda a strhne na sebe ozdobený smrček. A což teprve hrdinové, kteří zvládnou i tento úkon a jsou schopni zúčastnit se vybalování dárků... A čípak je tohle? Á, tatínek. Copak to jen může být? No ne, pletená čepice. Jé, ta bude teplá. Vyzkoušej si ji, táto, ať vidíme, jak ti sluší... A muž, rozvalený s tupým úsměvem na gauči, bere pokrývku hlavy a hlučně do ní smrká. "Ty prase!" křičí jeho manželka, která už cosi tušila. "Ožral si se jako prase," ječí ženy mužů, o nichž tu byla řeč. "A ještě k tomu na Štědrý večer. Zkazil si nám Vánoce. Ty prase!" Jářku, nač ten křik, milé dámy? Postily jste se aspoň trochu? No tak. Slibovaly jste dětem, že uvidí zlatá prasátka? Aby ne. Vždyť jste se na ně těšily i vy samy. A teď je tu máte - vtělená do svých zákonitých manželů. Tak je nechte hezky vyspat. Uvidíte, jak se budou na Hod boží stydět. Jak se budou snažit, jak úslužní budou. A střízliví jak T. G. Masaryk. Alkoholu se už nikdy nedotknou. A když - tak nejdřív na Silvestra. Takový Silvestr jako letos je jen jednou za tisíc let. A je přece potřeba popřát výčepnímu šťastný nový rok.