Vyhlašujeme nové téma: PENÍZE = ŠTĚSTÍ ? Inspirace: Co byste podnikli s milionem korun? Proč byste se chtěli stát milionářem? Proč ne? Co si myslíte o televizní soutěži »Chcete se stát milionářem?« Kolik peněz byste potřebovali ke štěstí? Nebo si myslíte, že některé věci na světě se nedají koupit? Svůj názor můžete zpracovat různým způsobem - třeba ho nakreslit. Stejné téma se pokusí ztvárnit také děti v motolské nemocnici. Budeme rádi, když nám pomůžete spoluvytvářet časopis, který je jim vě nován. Dvacet nejzajímavějších prací odmění MF DNES dárky. Zajímají nás vaše představy především pokud vám je mezi 8 a 15 lety.Příspěvky (na formátu A4 nebo menším) posílejte do 12. března 2001 na níže uvedenou adresu. Výběr z vašich textů a obrázků uve řejní spolu se seznamem oceněných autorů internetový časopis Lifebook a MF DNES.