Chcete se rychle vdát? Stopněte si pojízdnou kapli

Otec Darrell Best z Illinois má rozhodně nejrychlejší kostel široko daleko. Jeho hasičský vůz z roku 1942 je vybaven plně funkční svatební kaplí.

Auto, které budí pozornost okolí, vytvořili mechanici z televizní show "Trick My Truck", kterým Bestova rodina asi před rokem napsala o svém nápadu vytvořit pojízdný kostel. Kaple má střechu s malou zvonicí, malovaná skleněná okna, varhany, oltář a dvě dřevěné lavice potažené koženkou.

Páry platí asi 100 amerických dolarů, aby byly oddány v tomto uzoučkém kostele, který se projíždí po státě Illinois. "Vejdu se tam já, ženich, nevěsta a dva svědkové. Je to trochu těsné, ale funguje to," řekl deníku Chicago Tribune Darrell Best, který pochází z Shelbyville.

Obřad v pojízdné kapli otce Besta

Jeho úmyslem je dopřát lidem, kteří nemají blízko kostel, šanci na speciální církevní obřad. Za pár dolarů dojede se svým provizorním kostelem kamkoli. "Moje pojízdná kaple je vhodná pro ty, kdo nechtějí tradiční svatbu, ale něco výjimečného," dodal duchovní.