Chcete mít vlasy jako miss?

Když letos přebírala Kateřina Stočesová titul nejkrásnější dívky, asi nikoho nenapadlo, že její vlnité vlasy jsou pouze darem přírody. Kateřina sice tvrdí, že vždy toužila po rovných vlasech, ale to jí věří jen málokdo. Většina žen jí spíše závidí. Kadeřnice Bronislava Turčáková však toto nadšení trochu ochlazuje: "Krásné světlé vlasy si musíte tvrdě zasloužit. Jsou totiž mnohem citlivější než tmavé. Pokud je máte navíc dlouhé, musíte si dát pozor hlavně při vysoušení. Lepší je studenější vzduch, sušení vlasů za teploty nad 100 stupňů Celsia může způsobit delší porušení přirozené vlhkosti, která má být kolem patnácti procent."Vlasy lze poškodit i mechanicky. Proto na husté a vlnité vlasy nepoužívejte příliš hustý hřeben, ten totiž způsobuje "krepatost" vlasů. Silným třením ručníkem se zase ztenčují vrstvy kutikuly (vnější ochranné vrstvy vlasů). Následkem silného mnutí a tření se také třepí konečky vlasů.Na vlasy upravené trvalou preparací používejte důsledně šampon na barvené vlasy a pěnovou regeneraci, která se neoplachuje, a chrání tak vlasy až do dalšího mytí."Hlavně v zimě nelze čekat na usušení vlasů při pokojové teplotě. To je sice nejzdravější, ale bez vysoušeče se při ranním spěchu nebo úpravě před velkou společenskou večerní akcí neobejdete. Dlouhé vlasy však vyfoukávejte pouze v předklonu, a to pomocí difuzoru," radí Bronislava Turčáková, "rozhodně se vám vyplatí vysoušeč opatřený senzorem, který sám hlídá obsah vlhkosti vlasu. Jakmile se vlhkost začne blížit 'normálu', vysoušeč sám přepne na studenější vzduch." Svítící kontrolka indikátoru teploty navíc okamžitě informuje o tom, v jakém stavu vlasy jsou. Červená barva znamená mokré vlasy, oranžová vlhké (vysoušeč už přechází sám na nižší teplotu). Zelená se objeví ihned, jakmile jsou vlasy suché. Vysoušeč se pak bez ohledu "na váš názor" přepne na udržovací teplotu.A ještě jedna rada pro konečnou úpravu: Moderní difuzory nabízejí možnost "ucpat" kolíčky (vzduch působí přímo na pokožku hlavy) - pak získáte prstýnkovité lokny. Jestliže chcete mít účes takzvaně od hlavy, nechte otvory v kolíčkách difuzoru otevřené