Chcete jet do Londýna za masturbací? Máte šanci!

Výrobce Clavinu (potravinového doplňku určeného na podporu erekce) hledá české dobrovolníky, kteří chtějí onanovat za bezpečnější sex. Clavin zajistí dopravu, ubytování a sponzoring "závodníka".

Účastníci se mohou zapsat do dvou kategorií a soutěžit o nejdelší dobu masturbace nebo nejvíce orgasmů. „Český přeborník získá finanční odměnu a věcné dary, pokud se umístí do 10. místa, také speciální bonus,“ uvedl product manager Clavinu Ladislav Chromek.

Letošní již 6. ročník masturbačního maratónu se poprvé v historii uskuteční na evropském kontinentu. Jedná se o charitativní akci, jejímž účelem je odstranit tabu spojená s masturbací a podpořit svobodu sexuálního projevu s důrazem na bezpečný sex. - více zde

„Veškerý finanční výtěžek půjde na konto britské charitativní organizace věnující se palčivým otázkám spojeným se sexuálním životem, proto jsme rádi, že se můžeme na akci sponzorsky podílet a podpořit dobrou věc,“ dodal Chromek.

A co musíte splňovat? Věk 18 let a více, platný cestovní pas, ochota vycestovat o prvním srpnovém víkendu do Londýna, bezvadný zdravotní stav a souhlas s následnou medializací účasti.

Akce proběhne 5. srpna od dvou hodin odpoledne do desáté večer. Účastník si může vybrat, zda bude ve smíšených skupinách nebo jen se členy svého pohlaví. Je zakázáno se vzájemně dotýkat, či jinak uspokojovat. Jakékoliv nemorální jednání účastníků bude řešeno jejich okamžitým vyloučením.