Chcete hrát ve filmu s Madonnou? Máte šanci!

Zpěvaččin manžel Guy Ritchie totiž oznámil, že nabízí v aukci několik rolí v novém filmu Love, Sex, Drugs and Money. Ten má být podle jeho vyjádření jakýmsi remakem pětadvacet let starého snímku Lina Wertmüllera Swept Away. Ritchieho snímek, ve kterém zazáří právě i jeho žena Madonna, se podle posledních informací dokončuje a v nejbližší době by měla natáčení odstartovat první klapka. Jak produkce filmu potvrdila, první dva měsíce by se mělo natáčet na Maltě a Sardinii.

Právě tam by se měly mimo jiné točit i záběry, v nichž budou vystupovat úspěšní účastníci aukce. Finanční prostředky získané tímto způsobem by měly být věnovány Britské mládežnické organizaci. Jak vysoko se částky nabízené za účinkování ve snímku Love, Sex, Drugs and Money vyšplhají, si ovšem Ritchie netroufá odhadnout. "Věříme, že se nám podaří získat alespoň pár tisíc liber. Může to být samozřejmě i méně, ale na druhou stranu znám také téměř fanatické fanoušky své ženy, kteří nebudou váhat vložit do hry i několik desítek tisíc liber. To je však prozatím ve hvězdách," prohlásil producent.

Kromě menší role si výherci vychutnají také den či dva při natáčení, kdy budou moci přihlížet práci své bohyně před kamerami, budou zapsáni s poděkováním do závěrečných titulků a budou se moci především zúčastnit slavnostní premiéry filmu.

Fanoušci se na vyhlášenou aukci podle dostupných informací jen třesou. Očekává se, že jednotlivé fankluby budou dokonce organizovat finanční sbírky mezi svými členy, aby se jejich vyvolení zástupci mohli natáčení opravdu zúčastnit.