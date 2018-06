Chcete být vidět? Noste červenou!

Zpěvačka Dara Rolins a módní návrhářka Natali Ruden. Topmodelka Simona Krainová předvádí model z kolekce Natali Ruden pro rok 2002. Taiza

Po červené sáhli letos snad všichni světoví návrháři, od Alexandra McQueena, který zvolil krvavě červenou, jež jako by vypadla ze španělské koridy, přes kolekce se značkou Versace, která dala přednost „požárnické“ červené, až po šokující červenou věčného rebela Johna Galliana. Co však překvapilo nejvíc, je fakt, že červenou zařadily do svých kolekcí i „umírněné“ světové konfekční firmy - na mezinárodním módním veletrhu IGEDO v Düsseldorfu dokonce nechyběly nevěsty v červeném.Hlavně si však zářící červenou pořídily ženy, u nichž by to nikdo nepředpokládal. To, že si ji oblíbila Ivana Trumpová, Madonna či Courtney Love, nikoho nepřekvapí, ale že po ní sáhla i Hillary Clintonová, vždy se ovládající právnička preferující dokonale střižené, ale přesto trochu barevně nudné kostýmy, může být pro mnohé šok.Červená byla totiž v profesionálním oblečení a v něm musí vlastně Hillary chodit neustále - pokládána vždy pouze za barvu doplňkovou, vhodnou leda tak na halenku či šátek, s přimhouřením oka tak ještě na sako. Zničehonic je všechno jinak.Snad na všech oficiálních příležitostech se ženy bez rozdílu věku předhánějí v tom, aby měly na sobě něco červeného. Když ne červené šaty, tak alespoň boty a kabelku, brýle nebo rtěnku. Krvavě rudé rty jsou najednou zase v popředí zájmu. Červená se kombinuje s bílou, černou, antracitovou, modrou, a dokonce s růžovou!Z pohledu módních témat by se pár důvodů našlo. Letos tak prosazovaný styl Deauville, který se nechal inspirovat životem smetánky 20. let, jež se potulovala v mondénních lázních a věnovala se svým elitním sportům, je bez červené doslova nemyslitelný. Protože červená je přesně tou barvou, kterou je třeba zvolit v okamžiku, kdy chce žena získat pozornost okolí. Námořnické téma potřebuje červenou barvu stejně jako modrou a bílou.Totéž platí o módních květinových dezénech, protože nejdůležitější květinou je růže, a ta přece musí být - jak jinak červená. Ale ani další veliký hit letošní sezony - věčná černobílá kombinace - se bez červené jako výrazného akcentu nechce obejít, ať již jde o klasické drobné káro, nostalgické květinové dezény, op-art nebo spirály plné fantazie.Přidáním červené dostane oblečení najednou úplně jinou chuť. Střízlivý obchodník má své vysvětlení - v době, kdy není jednoduché prodávat módu, bylo třeba zvolit něco, co přitáhne, upoutá, co dodá energii. Pudrové nevýrazné barvy, které byly módní v posledních dvou či třech letech - ty určitě fungovat nebudou, černobílá je příliš elegantní, šedivá snad až k uzoufání vyzkoušená ve všech odstínech, tmavě modrá je tradičně přijímána jako barva pro profesionální šatník - tak proč ne červená?Co však vyráží dech nejvíc, je razance, s jakou se červená vetřela mezi kožené doplňky. Ti, kteří vytvářejí pro své klienty takzvaný profesionální šatník, ji zde přitom celá léta odmítali, pokládali ji za zcela nepřijatelnou. Smiřovali se jen s černou a tmavě hnědou. Výjimkou potvrzující pravidlo byly šátky a pánské kravaty.Svou nechuť zdůvodňovali rušivými vlivy červené barvy, sexuálním podtextem a bůhví čím ještě. A najednou jsou obchody plné elegantních červených kožených kabelek, kabel, pásků, pantoflíčků i špičatých lodiček, které se dřív pokládaly za vhodné leda tak pro zástupkyně nejstarší profese na světě. Bez červené kabelky se prý žena letos nemůže vůbec obejít. Toto tvrzení módních časopisů se zase nesmí brát tak vážně, ale na druhé straně, s červenou kabelkou je žena skutečně k nepřehlédnutí...