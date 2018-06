Chcete být in? Kupte vlastní ostrov!

Sousedé na Bahamách

(kdo je také majitelem ostrova)

Nejznámějším majitelem pustého ostrova byl Robinson Crusoe, ale to byl jiný případ. Prý první celebritou, která si pořídila soukromý ostrov, byl americký letec Charles Lindberg, jenž si ve třicátých letech koupil jeden bretaňský ostrov. Nyní ho vlastní výrobce šampaňského Charles Hiedsieck.

Od té doby si ostrovy kupoval kdekdo. Rodina svrženého íránského šáha Pahlavího si jich koupila tucet na Seychelách, herec Tony Curtis jeden u Kanady. Anglický producent Richard Branson má ostrov Necker v Karibiku, odkud musel přestěhovat stádo koz, které jeho panství pustošily. Teď tam jezdí Pamela Andersonová.

Nicolas Cage si v roce 2000 koupil ostrov na Bahamách, kde si svůj malý mořský ráj opatřil i Johnny Depp: má rozlohu 45 hektarů, šest pláží a stál 3,75 milionu dolarů. Diana Rossová má ostrůvek kousek od Tahiti, kde měl svůj ostrov i Marlon Brando. Onassisovi jsou doma na řeckém ostrově Scorpios. Je to tam dost nebezpečné: před časem se zde potopila loď s britskými turisty, kteří si chtěli soukromý ostrov prohlédnout hodně zblízka a ztroskotali na útesech.

Turisté mohou okukovat ostrovy, které vlastní Ted Turner, Brooke Shieldsová, Björn Borg a spolu s nimi tisíce méně známých, nebo dokonce neznámých vlastníků.

V Dubaji se kvůli takovým lidem stavějí už umělé ostrovy. Budou to spíš parcely: jsou od sebe vzdáleny pár desítek metrů a mají mít obrysy jednotlivých států.