Chcete Bílou? Gotta? Kupte si je!

Dalibor Janda: do smrti zajištěný slavík



V sedm hodin večer přijel zpěvák Dalibor Janda ve svém stříbrném BMW na náměstíčko v Nýdku. Půl hodiny na pódiu šikovně otevíral pusu do mikrofonu a pak se podepisoval. V nedalekém penzionu si netrpělivě počkal na organizátora. Když od něj dostal třicet tisíc korun, dal si kančí maso se zelím a nealkoholické pivo. Konečně zase sedl za volant. Na noční cestě do Prahy ho čeká čtyři sta kilometrů.

V televizi se Jandova zarostlá tvář s vlnitými vlasy objevuje málokdy a v rádiích hrají jeho písně spíš jako vzpomínku na čas poslední spartakiády. A přesto ochraptělý zpěvák zamilovaných písní tvrdí, že jak se měl dobře za komunismu, tak se mu žije i dnes.

Tato sobota je důkazem - tady, nedaleko polských hranic, zvládl za podvečer dvě vystoupení. Pobavil stovky posluchačů. A vydělal si peníze, na které průměrný Čech pracuje několik měsíců.

Ještě před chvílí ani nevěděl, že bude hlavním číslem pivních slavností. „Teď přijde ten, na kterého všichni čekáte, trojnásobný zlatý slavík,“ vítá ho na jevišti moderátor. Janda se chytá mikrofonu tak, jak přijel - v béžových kalhotách i tričku, na očích dioptrické brýle. Nesnaží se maskovat své bříško.

Zvukař pouští kompakt a Janda bez velkých proslovů a gest střídá písně Hurikán nebo Žít jako kaskadér... „Něco jsem fakt zpíval, zbytek byl playback,“ přiznává později. Dvě stovky posluchačů ho v refrénech doprovázejí. Když chtějí nějakou historku, zpěvákovi se nechce. Už je unavený, občas se chytá za srdce. Na jaře mu bude padesát let.

Lidi by chtěli další, ale sedmá píseň tuhle show uzavírá. „Hoši, to není Kája Gott, nerobte z toho...“ křičí jeden z návštěvníků na dav, který si jde pro zpěvákův podpis. Jedna dívka se nechává podepsat jen několik milimetrů pod ňadra, ale to je pro Dalibora stále všední záležitost: „Běžně chtějí autogram i o kousek výš,“ směje se unaveně.

Stále mu není jasné, proč má pověst předrevolučního zpěváka, který si za komunistů nahrabal. Na spoustu svých písní je hrdý, a proto ze své ceny neustoupí. Třicet tisíc mu pořadatelé nabídnou tak čtyřicetkrát do roka a víc by Janda hrát ani nechtěl, protože raději pracuje na zahrádce anebo si čte o habsburských panovnících. „Nemusím brát kšefty za každou cenu. Všechno, co k životu potřebuju, mám, a kdybych už do smrti nic nedělal, dožiju z úroků,“ říká otevřeně otec dvou dětí a vyučený strojní zámečník.