Chceme třetí dítě, popírá krizi v manželství modelka Verešová

9:08 , aktualizováno 9:08

Modelka Andrea Verešová popírá, že by její manželství s Danielem Volopichem procházelo krizí. Přestože si údajně na veřejnosti několikrát vjeli do vlasů, problémy v jejich soužití nejsou. "Já si troufám říct, že nám to klape a máme se rádi," řekla iDNES.cz Verešová, jež s manželem plánuje už třetí dítě.