Chaz Bono chce zvítězit v taneční soutěži a dokončit změnu pohlaví

Chaz Bono už začal s tvrdým tanečním tréninkem. V úspěchu mu totiž bude bránit nejen to, že býval ženou, ale i jeho nadváha.

Proti jeho účasti v soutěži se ozvala řada jejích diváků na internetových diskusích. Postavila se za něj ale jeho slavná matka zpěvačka Cher. "Podporuji ho bez ohledu na to, co si vybere. Bože! Stále budou nenávistní lidé. Chtělo odvahu to udělat," napsala Cher na Twitter.

Zároveň vyzvala všechny, aby jejímu dítěti v soutěži dodali sebevědomí. "Můžete se podívat na stránky a podpořit ho?" napsala.

Sám Chaz Bono tvrdí, že ho pomlouvání posiluje. "Díky za podporu mami. Nenávistní lidé mě jen motivují k tomu, abych se ještě víc snažil a zůstal v Dancing with the Stars co nejdéle," napsal na Twitter.

Chaz Bono jde na trénink se svou taneční partnerkou Lacey Schwimmerovou.

Po soutěži ho čeká další náročný krok. Nechá si vytvořit penis. Zatím ale neví, kde zákrok podstoupí.

"Beru hormony, prodělal jsem hysterektomii (vynětí dělohy a vaječníků) a odstranění prsou. Momentálně sbírám všechny možné informace týkající se operace spodní části těla, abych se mohl rozhodnout. Je to opravdu velký a riskantní zákrok. Proto se chci na sto procent ujistit, že procedura, kterou si zvolím, bude pro mě ta nejlepší," řekl Bono v rozhovoru v australském rádiu 2Day FM.

"V podstatě existují dva základní postupy, které jsou velmi odlišné. U prvního se využije vše, co narostlo díky hormonům, je to funkční, ale menší než průměrný mužský penis. Druhý využívá kůži z jiných míst, ale nemáte u toho tak silné pocity, nemáte takovou citlivost a musí se pomáhat správné funkci," dodal Bono, který žije už šest let s přítelkyní Jennifer Eliasovou.