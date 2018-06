Chatrné zdraví Patrasové: unikla smrti, ale nemůže hýbat rukou

Dáda Patrasová podstoupila plánovanou operaci krční páteře, která se díky odborníkům vinohradské nemocnice podařila na jedničku. Bohužel se tři dny po operaci dostavily vážné potíže.

Herečce a zpěvačce praskla céva, krev zalila plíce a hrudník a ona se začala dusit. Doba, po kterou se nemohla nadechnout ani vydechnout a už myslela na nejhorší, v hlavě jí běhal obraz jejích dětí, Aničky a Felixe a dokonce jí samotné, kdy se viděla ve věku sedmi let, pro ni byla neskutečně dlouhá a vůbec nejhorší v životě. Přežila. Jen si vytrpěla své a namísto pěti dní si poležela v nemocnici dva týdny. Teď už je sice doma, ale bílé pláště lékařů brzy uvidí kvůli jinému problému. Už od operace téměř nemůže hýbat levou rukou a netuší proč.

"Po operaci mě bolelo rameno a paže, nemohla jsem s rukou téměř hýbat. Ledovala jsem ji a to samozřejmě od bolesti pomáhalo. Když se mi po operaci, která dopadla výtečně díky panu asistentu Doušovi, což je úžasný odborník a na co sáhne, to se mu povede, stalo to, co se může stát každému, totiž praskla mi céva, na ruku se zapomnělo. Na JIPce jsem totiž dostávala léky, které tlumily bolest. Ale pak to zase přišlo k sobě a já zjistila, že si nemůžu ze stolku nic podat, nemůžu se najíst, prostě že mě ta ruka vůbec neposlouchá. Neurolog mě poslal na vyšetření a resumé je takové, že jakmile začnu trochu víc fungovat, tak musím jít na magnetickou rezonanci, kde se zjistí, co a jak," líčí smutně Patrasová.

Doufá, že to nebude nic vážného a bude se moci brzy vrátit do práce. V České televizi, kde vysílá týden co týden Raníček s Dádou, musí totiž brzy natočit dalších šest dílů. "Kolegové v televizi mi vyšli ohromě vstříc, dva Raníčky se udělaly beze mne s tím, že jsem šla něco hledat. Také bych se měla 20. března postavit před dětské publikum v dlouho naplánovaném představení. Snad to udýchám, jen tancovat samozřejmě moc nesmím a zpívat jsem také ještě nezkoušela. Prý to chce čas."

Patrasová musí sice nosit fixační límec, ale má povolené procházky. A protože si pondělní Mezinárodní den žen chtěla trochu užít a poprvé se podívat mezi lidi, vyrazila za doprovodu svého manžela Felixe Slováčka do studia Claudie Marčekové v centru Prahy, kde se v rámci svátku žen konala partry. Dorazila také Alice Bendová a Vladimír Polívka, syn slavné herečky a slavného herce. Ten se stal na chvíli dýdžejem, postaral se totiž o výběr muziky, která doprovázela malou módní přehlídku.