Charvátovou vystřídá po boku Zuny Voříšek

"Týdenní dovolenou má naplánovanou již dlouhou dobu. Poté se vrátíme ke stávajícím dvojicím Zuna - Charvátová, Borhyová - Koranteng," uvedla pro iDNES Šmítková.

Unikátní a v historii Novy ojedinělé pánské duo Pavel Zuna a Karel Voříšek bude tedy zprávy na Nově moderovat jen příští týden.

Poté hodlá Nova na obrazovce střídat jen dva moderátorské páry, a to až do té doby, než se vrátí nemocná Markéta Fialová. "Všichni jí držíme palce a věříme, že se co nejdříve uzdraví a vrátí," řekla mluvčí televize. -více zde

Z mateřské se chce ani ne po roce vrátit do práce předchozí televizní partnerka Karla Voříška, Jana Adámková. "Rozhodli jsme se, že Jana Adámková se do pozice moderátorky Televizních novin nevrátí. Přemýšlíme o jejím dalším působení v rámci televize Nova," upřesnila Šmítková.

Změny na postech moderátorů Událostí zasáhly před časem také Českou televizi. Koncem září zmizela z hlavní zpravodajské relace Světlana Zárubová a půl roku po porodu se vrátila Jolana Voldánová. "Světlana je pověřena řízením domácí redakce. Z obrazovky zatím zmizí," řekl iDNES mluvčí ČT Martin Krafl.