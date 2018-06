Charvátová se nehroutí, věří, že dostane nový pořad. Opravdu?

"Vůbec mi není mizerně. Naopak, je mi výborně," nechala se slyšet druhý den po vyhazovu Charvátová. "Byla jsem oslovena na nový zpravodajský pořad na Nově, který má vzniknout, a to by mohl být další krok a posun v mé televizní kariéře. Uvidíme," věří. Není to ale jen slepá víra?

O podobném typu pořadu totiž na Nově nikdo neví. Možná jsou ale jeho přípravy pečlivě utajované. A nebo, a to v horším případě, je to jen prostředek, jak Charvátovou i mediální svět v tuto chvíli umlčet.

Adámková a Obzinová? Podobný případ

Kdyby totiž Charvátová zapátrala v paměti, přišla by na to, že podobné jednání vedlo vedení Novy svého času i s Janou Adámkovou nebo Jitkou Obzinovou. Adámková tvořila moderátorskou dvojici s Karlem Voříškem. Kvůli těhotenství musela na čas televizní obrazovku opustit. Tehdy byla konkrétně šéfem zpravodajství Martinem Ondráčkem ujišťována, že s ní nadále počítá a že se bude moci do zpráv vrátit. Nestalo se tak a Adámková byla "uklizena" do relace o počasí. Její místo už si totiž mezitím ohřála Markéta Fialová. Na tu se ale po dobu její vážné nemoci počkalo.

Martin Ondráček mimochodem podle informací nejmenovaného zdroje svého času prohlašoval, že poslední krok, který udělá, bude vyhození Charvátové. Plánoval totiž po změnách majitele Novy společně s Pavlem Zunou odchod z televize. Pak ovšem dostal nabídku na post ředitele zpravodajství a publicistiky s platem větším než tři sta tisíc korun a vzal ji. Slib splnil o rok později: Charvátová vyletěla.

Vadil chlad či blond vlasy?

Důvody, proč byla Charvátová ze zpráv stažena, jsou různé. Mluví se o tom, že na obrazovce působila chladně, a také o tom, že se ke kolegovi Pavlu Dumbrovskému nehodila. Prý by k němu víc pasovala tmavovláska. Teď ji Dumbrovský má. Odpolední zpravodajskou relaci, do níž se totiž přesune, bude spolumoderovat s novou tváří Novy, II. Vicemiss ČR 2006 Renátou Czadernovou. A to je tmavovláska jako víno, navíc s dokonalými mírami a křivkami.

Dá se očekávat, že pokud se tato nová moderátorská dvojice v odpoledním zpravodajství Novy osvědčí, přesune se do hlavních večerních zpráv. Uvítaly by to jistě stávající dvojice Lucie Borhyová a Rey Koranteng a Markéta Fialová a Karel Voříšek. Střídání dvou dvojic je při náhlé nemoci nebo svátcích, které se právě blíží, velmi obtížné.