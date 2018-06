Theronová ukázala syna Jacksona, je to velký cestovatel

Malého Jacksona, který pochází z Afriky, adoptovala slavná herečka v březnu. Theronová přitom nemá žádného partnera a rozhodla se syna vychovávat sama. Má ale řadu pracovních povinností, a tak se půlroční chlapec podíval už do Evropy, Mexika i Japonska.

"Žádná matka neplánuje, že bude na dítě sama. Taky jsem si to nepřála, ale stalo se," řekla Theronová australskému časopisu Madison.

Neznamená to ale, že by chtěla zůstat navždy sama. Prohlásila, že novému vztahu se nebrání, není to ale její priorita. Tou je právě syn Jackson.

Chce ho vychovávat tak, jak ji samotnou vychovávala její matka - povzbuzovat, aby byl sebevědomý a užíval si života.