Theronová o vztahu s Pennem: Vyplynul přirozeně z velkého přátelství

"Stalo se to přirozeně. Než jsem si toho vůbec všimla, byla jsem v něčem, co zlepšilo můj život. Mí blízcí vnímají, jaký efekt to na mě mělo," řekla Theronová v časopise Vogue, který ji dal i na obálku.

Vztah s Pennem prý přišel nečekaně. Theronová byla několik posledních let singl a plně se soustředila na práci a výchovu svého adoptivního syna Jacksona.

Sean Penn byl po celou tu dobu jejím dobrým přítelem a jejich vztah přerostl v lásku. "Nečekala jsem to. Byli jsme prostě dobří přátelé," říká Theronová.

Vztah už herci neskrývají a chodí ruku v ruce na filmové premiéry a další společenské akce.

Svobodná matka, která malého Jacksona adoptovala před dvěma lety, je tak po dlouhé době šťastně zadaná, na svatbu ale nepomýšlí.

"Řekněme to takhle: já nikdy nesnila o bílých šatech. A když koukám, jak se ostatní berou, myslím si, že je to krásné pro ně, ale abych byla upřímná, obvykle tam sedím úplně zničená," řekla Theronová. "Měla by to být oslava lásky, ale vidím tam jen pár, který je celý večer rozdělený, aby zajistil, že všichni ostatní budou v pohodě," dodala.