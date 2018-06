Theronová: Nechci dětem motat hlavu a za každou cenu jim hledat tatínka

Podle Charlize může za rozchod s Pennem jen to, že vzájemná láska vyprchala. „Byli jsme spolu, ale už to prostě mezi námi nebylo takové, jaké jsme si to představovali. Zjistili jsme, že to takhle dál nepůjde a jako přátelé jsme šli v naprostém poklidu od sebe. Nic víc za tím nebylo,“ prozradila Theronová v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

„Když se dva lidé rozejdou, vždy se za tím hledá nějaká senzace. Nějaké velké drama. Je to směšné,“ doplnila s tím, že nebyly pravdivé ani informace o tom, že chtěl Sean adoptovat jejího syna Jacksona.

„Tohle nemůžete udělat tak malému dítěti. Motat mu hlavu. Udělat mu tatínka z muže, které ho zná jen osmnáct měsíců. Tak to nefunguje,“ svěřila se.

„Jsem teď především matka a mou povinností je děti hlavně chránit. Před všemi. Když jsem adoptovala druhé dítě, věděla jsem, jak moc ho chci a také jsem věděla, že už dál nemůžeme být se Seanem spolu,“ pokračovala herečka, která si na pravého muže klidně ráda počká. Nechce prý nikoho hledat za každou cenu. Jako svobodná matka je navíc spokojená.



Sean byl podle ní jako náhradní tatínek velmi pečlivý a chápající a měl velkou trpělivost. Přesto spolu dál nemohli být a nechtěli vztah udržovat jen kvůli dítěti, které si Charlize adoptovala ještě před tím, než s Pennem začala žít.

Charlize adoptovala první dítě v roce 2012, druhé dítě pak v roce 2015 po rozchodu s Pennem. Dnes má tedy syna Jacksona (4) a dceru August (1).