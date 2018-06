Charlize Theronová po vztahu s Pennem opět randí

Původně o sobě říkala, že není romantička a že je spíš drsná holka, která miluje rychlou jízdu v autě. Jakmile ji však její současný partner vzal na procházku během úplňku, bylo jasno.



„Byla jsem na rande, asi tak před měsícem. A bylo to úžasné rande, to vám musím přiznat. Měla jsem neskutečnou schůzku. Ten chlap mě opravdu ohromil. Šli jsme na devítimílový výšlap uprostřed noci. Byl úplněk. A opravdu mě to dostalo. Bylo to neskutečně zábavné,“ přiznala Charlize v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Sirius XM Radio.

Identitu dotyčného zatím rodačka z Jihoafrické republiky prozrazovat nehodlá, protože se bojí, aby něco nezakřikla.

„Neřeknu vám, kde jsme se potkali, ale skončili jsme na procházce. Byla to opravdu velká legrace. Je neskutečně vtipný. Myslím, že je to skvělý chlap. Bylo to extra privátní rande. Díky tomu to byla nesmírná legrace,“ dodala Theronová, která je matkou dvou adoptivních dětí.

V minulosti se herečka svěřila, že nechce dětem motat hlavu s novými tatínky. I v tomto případě si zřejmě bude dávat pozor. „Nebudu dělat tatínka z někoho, koho znám pár měsíců,“ sdělila po rozchodu s Pennem.