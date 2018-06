Charlize Theronová je oficiálně übersexy žena

Hvězda filmu Zrůda (další film s příhodným názvem, ve kterém půvabná herečka hrála, je 15 minut, ve kterém zazářil Karel Roden) porazila i takové krásky, jako jsou Angelina Jolie, Jessica Bielová či Scartlett Johanssonová.

Rodačka z Jihoafrické republiky si však myslí, že jí vizáž při výběru rolí občas spíš uškodila. Chybu prý udělala, když přijala roli ve filmu Reindeer Games.

"Byl to špatný, špatný, špatný film. Ale i když ten film může štvát, donutila jsem se pracovat s Johnem Frankenheimerem. Nelhala jsem si, že je to důvod, proč to točím. Myslím, že režíroval Mandžuského kandidáta, což je film všech filmů," prohlásila Charlize.

Dvaatřicetiletá blondýnka se v sériích fotek objeví v listopadovém vydání britské edice magazínu Esquire. V soukromí její krásu může v současnosti obdivovat irský herec Stuart Townsend, s nímž momentálně randí.