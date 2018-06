Theronová v patnácti letech viděla, jak její matka zastřelila otce

Když bylo Theronové patnáct let, byla její matka nucena v sebeobraně zastřelit otce, který je obě týral a toho dne jim v opilosti vyhrožoval se zbraní v ruce. Herečka byla svědkem střelby a tato zkušenost jí pomohla vžít se do své role ve filmu Temné kouty, kde hraje ženu, jež v osmi letech viděla vraždu své matky a sester a musela o tom svědčit u soudu.

„Díky velmi traumatickému životnímu zážitku, který nějak formoval můj život, jsem pochopila tuto roli,“ prohlásila Theronová.

„Musíte přijít na to, jaké trauma to dítě zažilo, zvlášť když o tom muselo mluvit. A s tím se rozhodně mohu ztotožnit, je to něco, co jsem sama v životě zažila,“ dodala herečka.

Matka Theronové nebyla nikdy souzena za žádný zločin, vše bylo uzavřeno jako přiměřená sebeobrana. „Moje matka je úžasná. Já vím, že to říkají všechny děti, ale ona je speciální. Mnohokrát mi zachránila život. Je mi hrozně líto, co se stalo té noci a celá ta událost mě rmoutí, ale nestraší mě to. Jsem úplně v klidu,“ řekla Theronová v show Pierse Morgana v roce 2011.