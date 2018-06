Někdy jsem byla na dně, říká Charlize Theronová o úskalích adopce

„Myslím, že jsem během procesu adopce hodně psychicky zápasila sama se sebou. Během podání a vyřizování žádosti jsem si skutečně sáhla na dno. Zaplatila jsem velkou emocionální daň,“ popsala herečka svou bolest pro časopis Elle. Často se stalo, že měla přehnaná očekávání, která nevyšla. „Bylo tolik situací, které nefungovaly. Na něco jsem se upnula, dala do toho všechny své naděje a pak se jen cítila zdrceně,“ přiznala.

Herečka vychovává své adoptované děti sama. Jejím posledním oficiálním partnerem byl v letech 2014 až 2015 herecký kolega Sean Penn, se kterým byla dokonce zasnoubená. Místo svatby přišel rozchod.

„Spousta matek mi říká, že jsem ze všeho zbytečně na nervy. Občas prostě mám špatné dny a dělám chyby. A děti se někdy chovají hrozně, samozřejmě v ty nejnevhodnější chvíle. Je toho na jednoho člověka hodně. Ale za šest let, co ty dvě zlatíčka mám, jsem si ani jednou neřekla, že toho lituji,“ prozradila.

Herečka přiznala, že bez pomoci vlastní matky Gerdy by zřejmě děti vychovávat nezvládla. „Věděla jsem rovnou, že budu potřebovat pomoc mámy. Bez ní by to nešlo, to musím přiznat,“ popsala.

Touha být matkou byla v jejím případě tak silná, že se projevila i na jejím těle. „Čekala jsem tak dlouho. Když jsem zjistila, že se Jackson narodil, cítila jsem, že ho chci tak moc, až mě z toho rozbolela prsa. Neměla jsem žádné poporodní deprese nebo tak, jen mě bolela prsa. Taková je síla mysli. Když zabírá mateřství ve vaší hlavě tolik místa, může vám mozek říkat, že to zažívá i vaše tělo,“ popisuje vlastní zkušenosti hvězda filmů Pravidla moštárny a Zrůda, za který dostala Zlatý glóbus i Oscara.

Jelikož vychovává černošské děti, je podle ní potřebné, aby věděly, odkud pochází a musí na to být hrdé. „Budou muset vědět, že jejich původ znamená něco jiného pro mě a pro ně a že to je často hodně nespravedlivé. Pokud jim s tím budu umět pomoct, určitě to udělám,“ řekla s tím, že rasismus je teď v Americe větším problémem než kdy dřív.

„Ani nevím, jak mám mluvit o minulém roce pod naší novou administrativou. Ale rasismus je teď mnohem živější a horší, než si lidé myslí. Už to nemůžeme popírat, musíme o tom mluvit. V této zemi existují místa, kde bych nevzala práci. Do některých částí Ameriky s dětmi odmítám cestovat a to je opravdu problém,“ prozradila.