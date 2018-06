Charlize Theronová a Sean Penn se prý rozešli

Hvězda filmu Zrůda prý udělala ostrý řez a s Pennem odmítá byť promluvit. „Pokud vím, Charlize s ním nekomunikuje. Prostě ho odstřihla. Je to absolutní konec. Bylo to velmi výbušné. Oba jsou velmi intenzivní povahy a musejí ovládat druhé,“ uvedl zdroj týdeníku Us Weekly.

Herci se znají téměř dvacet let. Byli dobrými přáteli a chodit spolu začali až v roce 2013. Penn loni dokonce požádal Theronovou o ruku. „Než jsem si toho vůbec všimla, byla jsem v něčem, co zlepšilo můj život. Mí blízcí vnímají, jaký efekt to na mě mělo,“ řekla minulý rok rodačka z Jihoafrické republiky o vztahu s Pennem časopisu Vogue.

Charlize Theronová od června bydlí s tříletým adoptovaným synem Jacksonem v Hollywoodu, zatímco Penn pobývá ve svém domě v Malibu. Hodlal ho přitom prodat. Realitní makléři potvrdili, že dům z trhu s realitami ale teď stáhl.

Proč k náhlému rozchodu došlo, není jasné. Hollywoodská kráska ještě před několika týdny v rozhovoru pro britskou Elle uvedla: „Kromě toho, že je mým partnerem, je to láska mého života.“