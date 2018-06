Charlieho Sheena vypískali i v New Yorku, show utnul o půl hodiny dřív

16:40 , aktualizováno 16:40

Herec Charlie Sheen není schopen popadnout druhý dech. Jeho show My Violent Torpedo of Truth vypískalo i publikum v New Yorku. Herec, pověstný agresí, nedokázal neúspěch překousnout a utekl z pódia o půl hodiny dřív, než měl.