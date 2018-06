Charlie Straight mají nového šéfa Felixe Slováčka

"S Pavlem Zíkou jsme majitelé firmy, věřím, že se na všem shodneme," řekl iDNES.cz Felix Slováček.

"Působím jako umělecký ředitel. A pokud jde o Charlie Straight, oslovit je nebyl přímo můj nápad, ale kluků od Pavla. Rozhodně si ale myslím, že stojí za to to s nimi zkusit," dodal Slováček, který v rámci spolupráce musí oželet i české texty. Třinečtí Charlie Straight se vyznačují právě tím, že zpívají výhradně anglicky.

Charlie Straight se svým novým mecenášem, sportovním manažerem Pavlem Zíkou

"Nemyslím si, že je to na škodu. V dnešní době se mladí lidé učí anglicky a prakticky všichni anglickým textům rozumějí, tudíž jim ani nedělá problém podobnou hudbu poslouchat. A co si budeme povídat, angličtina je určitě lépe zpívatelnější. Českými texty by skupina samozřejmě zasáhla širokou škálu posluchačů, ale do toho jim mluvit nebudu," dodal Slováček, manžel Dagmar Patrasové, které léta produkuje alba pro děti.

Noví majitelé by pro Charlie Straight mohli skutečně znamenat nemalý posun, především z pohledu mezinárodních úspěchů. Pavel Zíka má obsáhlou databázi kontaktů, a toho nyní zřejmě využije i ve prospěch nového byznysu.

"Tahle spolupráce je pro nás posun především v tom, že přijdou příležitosti, ke kterým bychom se jinak nedostali. Pan Zíka má diplomatické schopnosti a s těmi to určitě dotáhneme dál. Propojení se světem sportu nebude asi úplně jednoduché, ale vystupování na mezinárodních scénách v rámci fotbalových šampionátů si umím představit," řekl zpěvák třinecké skupiny Albert Černý.

V týmu Zíky a Slováčka je rovněž operní zpěvačka Andrea Kalivodová, která randí se Zíkovým synem Filipem. Její dovednosti chtějí využít v rámci nového projektu, o němž zatím z taktických důvodů mlčí.

"Kdybych vám jen naznačil, o co půjde, vyzradil bych všechno. To je jako kdybych vám řekl, co by se mělo udělat s Ivetou Bartošovou. Řeknu jen tolik, že vybíráme tituly, které jsou všem dobře známé, a které bychom chtěli obléknout do nového kabátku," uzavřel Felix Slováček.