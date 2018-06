Charlie Sheen randí s mladou pornoherečkou

Charlie Sheen a pornoherečka Jonesová strávili společně Silvestra v Cabo San Lucas v Mexiku, kde to vášnivě rozjeli už na party oslavující konec roku.

Dvojice se na veřejnosti několikrát líbala a vodila za ruce.

Sedmačtyřicetiletý Sheen v Mexiku otevíral svůj nový bar, a to v luxusním hotelu El Ganzo.

Jonesová není první pornoherečka, která Sheenovi učarovala. Před ní byla hercovou milenkou Bree Olsenová. K ní si herec do postele přizval také bývalou chůvu Natalii Kenleyovou.

"Dělaly jsme, co Charlie po nás chtěl. To je životní styl, po němž jsem vždy toužila, a jsem z něj nadšená. Všichni tři jsme ve vztahu, a pokud Charlie chce někam jít ukájet své sexuální potřeby, nám s Natty to nevadí. Jsme v pohodě," říkala Olsenová v roce 2011, kdy s hercem žila.