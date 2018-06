Charlie Sheen si po vzoru Britney Spears vyholil hlavu

"Po sedm let musel mít Charlie kvůli seriálu (Dva a půl chlapa) stejný účes. Ale teď, když dokončil natáčení posledního dílu, rozhodl se, že se zcela oholí. Není to nic zvláštního. Líbí se mu to a taky si pochvaluje, že má teď míň práce s údržbou. Vypadá to dobře," řekl magazínu People výkonný producent seriálu Mark Burg.

Britney Spears si vyholila hlavu před třemi lety

Kolem tohoto projektu se před dvěma týdny se objevily zprávy, že Sheen, který nyní čelí v Coloradu obvinění z domácího násilí, žádá milion dolarů za jednu epizodu, pokud má pokračovat. V současné době bere 825 tisíc dolarů. Současný kontrakt čtyřiačtyřicetiletého herce končí po sedmé řadě seriálu a poslední díl se natáčel minulý pátek.

"Pokud tímto dílem končím jako Charlie Harper, tak to tak bude. Začala jiná jízda. Nasbíral jsem ze 161 dílů spoustu úžasných zkušeností, přátelství, vzpomínek a jsem za to vděčný," řekl herec, který sám neví, jestli v seriálu bude pokračovat.

Počátkem měsíce údajně herec řekl svým přátelům, že chce kvůli únavě ukončit své účinkování v tomto seriálu, v němž hrál sedm let, a chce se zaměřit na hraní ve filmech.

Seriál Dva a půl chlapa patří léta mezi nejoblíbenější sitcomy v americké televizi a ukončení tohoto programu by bylo velkou ranou pro příjmy televize CBS z reklam, připomíná ČTK.