První živé vystoupení Charlieho Sheena diváci vypískali

Charlie Sheen sliboval divákům, že na jeho živém vystoupení uslyší skutečný příběh a budou se královsky bavit. Jeho scenáristické schopnosti ale zřejmě daleko zaostávají za těmi hereckými.

Show Charlie Sheen: My Violent Torpedo of Truth byla jen směsicí nesmyslných hádek se všemi, především s publikem a nakonec i se sebou samým. Sheen se domníval, že show postavená na jeho aroganci vůči všem a všemu bude zábavná. Byla ale spíš trapná. Sám se najednou zastavil a prohlásil: "Je tu někdo zmatenější touhle sra*kou víc než já? Dobrou zprávou je, že jsem napsal každé slovo." Diváky tím ale rozhodně nezískal.

Později pak bývalá hvězda seriálu Dva a půl chlapa, z něhož ho producenti vyhodili kvůli nemožnému chování, otrávenému publiku řekla: "Dnes v noci je to experiment. Zaplatili jste svoje tvrdě vydělané peníze, aniž jste tušili, o čem show bude."

Charlie Sheen ve svém představení reagoval i na vyhazov z Dva a půl chlapa Charlie Sheen obsadil do představení i své přítelkyně Natalii Kenlyovou a pornoherečku Bree Olsonovou

Nepomohly ani vtípky na téma drogy, kvůli kterým nedávno skončil v léčebně. "Zjistil jsem, že Detroit je dobré místo pro vyprávění nějakých historek o cracku. Ukažte ruce, kdo tady měl crack? Zapomeňte na to. Kdo má crack zrovna teď? Já už crack neberu, ale jen to říkám," snažil se vtipkovat Sheen, což bylo oceněno bučením. Na to ihned reagoval: "Řekněte tomu chlapovi vedle vás, ať do pr*ele nebučí, protože to kazí všem ostatním."

Dotyčný muž ale nebyl jediným, kdo hlasitě bučel. A jestli Sheen bude v dalších živých show tohoto typu pokračovat, zřejmě se mu podaří svou popularitu a obdiv úplně pohřbít.