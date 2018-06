Sheen se nesmí přiblížit k exsnoubence, pornoherečce hrozil zabitím

Rossi už loni zažalovala Sheena o pět milionů dolarů za to, že nepoužíval ochranu a neoznámil jí, že je HIV pozitivní, i když o tom dávno věděl.

Sheenovo vulgární řádění, které se zřejmě týkalo právě této žaloby, získal bulvární magazín National Enquirer a nedávnou jej zveřejnil. „Rodina gangsterů. Chápeš to? Nemůžu být sakra vydírán. Tomu se říká velezrada. Víš, co je to velezrada? To se trestá smrtí. Raději bych utratil dvacet táců, aby jí někdo rozkopal hlavu,“ hrozil herec v projevu.



Sheen se nyní nesmí k Rossi přiblížit na sto metrů, ani ji jakkoli kontaktovat prostřednictvím mobilu, internetu apod.

Nesmí také používat žádné střelné zbraně, které vlastní. A ona si může jakýkoli rozhovor s ním nahrávat.

Pornoherečka tvrdí, že ji slavný herec v roce 2014, než se rozešli, dvakrát hrubě fyzicky napadl. Po jeho výhrůžkách fyzickým ublížením pak dostala ještě větší strach.

„Upřímně je vyděšená. Prohlásil, že hodlá zaplatit dvacet tisíc dolarů, aby ji někdo zabil. Spousta lidí může říct, že je to prostě typický Charlie, ale my tohle jako vtip nebereme,“ prohlásila kamarádka Brett Rossi v rozhovoru pro New York Daily News.

Sheen začal s pornoherečkou chodit na konci roku 2013. Zasnoubili se o několik měsíců později, ovšem později vyšlo najevo, že Rossi je vdaná, i když s manželem nežila.