Dva a půl chlapa s Kutcherem ztrácí sledovanost, Sheen se mu směje

"Hej juniore, kdo teď musí sklapnout? Hezký pokus, ale já jsem král a ty jen šašek," napsal Sheen pichlavou poznámku na konto Ashtona Kutchera, když se dozvěděl o propadu sledovanosti, která je nejnižší za celou dobu vysílání seriálu.

Nevybral si ale nejvhodnější dobu k invektivám, protože Kutcher měl zrovna ten den 36. narozeniny. Když to Sheen zjistil, omluvil se mu. "Moje chyba. Ty máš narozeniny. Tak hezkých 36," dodal Sheen.

Charlie Sheen v seriálu Dva a půl chlapa Ashton Kutcher v seriálu Dva a půl chlapa

Nevraživost mezi herci trvá už dlouho. Sheen se často vyjadřuje hanlivě o Kutcherově herectví a Ashton mu zase přes televizi vzkázal, že by měl sklapnout. "Dáte mi minutu, abych promluvil k Charliemu?" řekl v show Jimmyho Kimmela. "Chlape sklapni. Už je toho dost. Je to tři roky a ty se se mnou budeš pořád hádat na Twitteru?"

Kutcher nahradil Sheena ve Dva a půl chlapa v roce 2011, když tvůrcům došla trpělivost s hlavní hvězdou závislou na alkoholu a drogách (více čtěte zde).

S Sheenem skoncovali definitivně, protože ho v seriálu nechali zemřít. Kdyby ho kvůli klesající sledovanosti chtěli dostat zpátky, museli by zřejmě použít podobnou fintu jako to jednou udělali tvůrci Dallasu, kteří nechali zemřít oblíbeného Bobbyho Ewinga a na nátlak diváků ho museli do seriálu vrátit. Vše, co se od jeho smrti odehrálo, byl jen sen.

Kutcher ale ze seriálu, který z něj udělal nejlépe placeného herce, odcházet nechce. "Je to můj třetí rok a už se tu cítím jako doma. Myslel jsem, že bude snadné si zase zvyknout na sitcom poté, co jsem hrál v Šťastných sedmdesátých, ale chvíli mi to trvalo,," řekl.

