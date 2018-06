Sheen skončil po divoké party v nemocnici, podle mluvčího má kýlu

"Vím jen to, co mi bylo řečeno, že má vážné bolesti břicha,“ uvedl hercův mluvčí Stan Rosenfield.

Nakonec řekl, že herec byl hospitalizován s kýlou. Podle neoficiálních zdrojů šlo ale o něco zcela jiného. Do nemocnice také rychle přispěchali rodiče herce Martin Sheen a Janet Templetonová.

Podle serveru TMZ Sheen pořádal ve svém domě party. Pozval si pornoherečky a do jeho domu byl údajně doručen i kokain. Podle deníku The Sun si Sheen užíval "šestatřicetihodinový pornomaraton" s pěti ženami. "Nemohu to komentovat, protože neznám pravdu," řekl k tomu jeho mluvčí.

Pětačtyřicetiletý Sheen strávil loni po napadení své ženy nějaký čas v léčebně. Už za pár měsíců se ale začaly v zahraničních médiích objevovat nové zprávy o jeho drogových excesech.

Charlie Sheen a jeho žena Brooke Muellerová

Charlie Sheen poté, co ho v pátek zatkla policie.

V říjnu loňského roku prý zdrogovaný a opilý napadl pornoherečku Capri Andresonovou v pokoji newyorského hotelu Plaza. Zařízení interiéru navíc vážně poškodil a uklidnit ho musela až policie, která ho odvezla do vazby. Před Vánocemi byl ovšem zbaven veškerých obvinění a nemusel kvůli incidentu ani k soudu.

Před dvěma týdny si měl zase v Las Vegas užívat v apartmánu Hugha Hefnera s pornohvězdou McGee, která rozvrátila manželství Sandry Bullockové a Jesse Jamese.

Tyto skandály znepokojují i americkou televizní stanici CBS, která natáčí seriál Dva a půl chlapa. Jeho pořad ale zrušit nehodlá. "Na určité základní lidské úrovni je tu starost, že tento muž je otcem, má děti a rodinu. Nemůžete se však na to dívat zjednodušeným pohledem. Charlie je profesionál, chodí do práce a dělá ji mimořádně dobře. Je to dost složité," řekla ředitelka CBS Nina Tasslerová.

Seriál Dva a půl chlapa se řadí mezi nejúspěšnější komediální pořady v amerických televizích, týdně ho sleduje průměrně 15 milionů diváků. Sheen za epizodu údajně inkasuje v přepočtu asi 325 milionů korun.