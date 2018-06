Sheen veřejně urazil tvůrce show Dva a půl chlapa, ti zastavili natáčení

"Strávil jsem posledních deset let snadným a kouzelným proměňováním maličkých plechovek na ryzí zlato. A mou odměnou za to je, že ten šarlatán se rozhodl nedělat svou práci, kterou je psaní," řekl Sheen na adresu producenta Chucka Lorreho. Některé z jeho dalších stížností proti producentovi seriálu navíc měly podle agentury AP antisemitský nádech.

Dva a půl chlapa patří mezi největší hity CBS. Proto televize vždy Sheenovi ustupovala a natáčení podřídila jemu. Tentokrát už zasáhne. "Na základě výroků, chování a stavu Charlieho Sheena se CBS a Warner Bros. Television rozhodly přerušit výrobu Dva a půl chlapa pro zbytek sezony," reagovala na hercův rozhovor CBS.

Charlie Sheen

Sheen se proti tomu ohradil otevřeným dopisem, který poslal serveru TMZ.com. "Vyzývám všechny své nádherné a věrné fanoušky, kteří tento pořad sledovali téměř deset let, aby se ke mně připojili při cestě za spravedlností, abychom napravili tuto hroznou křivdu," napsal herec. Zároveň znovu napadl Lorreho, kterého označil za "maličkého červa", kterému prý nepřeje "nic než bolest".

Seriál Dva a půl chlapa je na amerických obrazovkách od roku 2003 a patří mezi nejúspěšnější komediální seriály v USA, pravidelně ho sleduje kolem 15 milionů diváků.

Sheen loni uzavřel smlouvu na natáčení dalších řad, seriál měl vydržet na CBS přinejmenším do jara 2012. V letošní sezoně se měl vysílat až do května, celkem mělo být natočeno 24 dílů. Zatím jich bylo odvysíláno 16 a žádný další už televize natočený nemá. K delší budoucnosti pořadu se CBS nevyjádřila.

Je to jako rakovina

Charlie Sheen se podle zpráv jeho okolí z drogové a alkoholové závislosti dosud nedostal. Jeho otec Martin Sheen prohlásil, že je to jako rakovina. "Kdyby měl rakovinu, jak bychom ho léčili? Závislost je jedna z forem rakoviny a vy musíte mít stejnou míru obav i lásky a podpory a to je to, co pro něj děláme," řekl Martin Sheen pro Sky News.

Martin Sheen a jeho druhý syn Emilio Estevez

Jeho syn je podle něj mimořádný muž a je třeba mu teď dát víc lásky než kdy dřív. Sám ale uznává, že se řítí do záhuby. "Modlím se za něj," dodal.