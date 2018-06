Charlie Sheen: Léčebny nejsou nic pro mě, zvládám to sám

Sheen v pořadu Good Morning America na televizi ABC prozradil, že bral tolik drog, co by jiné zabilo. Už s tím prý ale skončil. Předepsal si vlastní léčbu doma a teď je prý čistý.

"Na léčebny už nevěřím. To není pro mě. To není pro každého. Není to jako velikost, která by padla všem. Mně tahle nepadne," prohlásil Sheen.

Po vyhazovu ze seriálu Dva a půl chlapa se prý začal léčit sám i bez odborníků.

Na alkohol má ale úplně odlišný názor než na drogy. Připustil, že toho se úplně nevzdal: "Ale to dělají přece všichni."

Ze seriálu Anger Management

Do pořadu přišel propagovat svůj nový seriál Anger management, kde hraje terapeuta, který učí lidi zvládat vztek. Sám přitom takovou terapii musel podstoupit.

"Je zvláštní, když vidím ty záběry, říkám si: To jsem byl já," dodal Sheen.