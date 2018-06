HIV pozitivní Charlie Sheen odmítl léky a přešel k alternativní léčbě

Americký herec o svém rozhodnutí promluvil v úterní show The Dr. Oz Show. Místo toho, aby bral Sheen klasické léky na HIV, zvolil si jinou cestu. Rozhodl se pro alternativní léčbu v Mexiku.

Sheen se svěřil do péče Dr. Sama Chachoua, který nemá licenci na provádění lékařské praxe v USA. Charlie se v talk show omluvil za to, že je trochu roztěkaný. O prvních výsledcích léčby mexického doktora se totiž dozvěděl těsně před tím, než show začala. A z informací nebyl nadšený. Dr. Chachoua mu sdělil, že se nemoc zhoršila. To zjistil podle výsledků krevního vyšetření. Počet bílých krvinek se rapidně znížil.

Ačkoli ještě do nedávna měl v krvi laboratorně nerozlišitelné množství viru, teď už se jeho obsah znížil na detekovatelnou míru a herci hrozí rozvoj AIDS.

Ještě před oznámením výsledků byl ale Sheen hrdina. „Neužívám své léky asi tak týden,“ přiznal Sheen. „A jestli riskuji svůj život? Samozřejmě. No a? Narodil jsem se mrtvý. Tato část života mě nijak netrápí,“ sdělil.

Dr. Chachoua se s moderátorem během show spojil přes telefon a sdělil mu, že v jeho léčbu i přes Charlieho špatné výsledky stále věří a pracuje na vakcíně, která má Sheena z HIV úplně vyléčit. Ve svou léčebnou kůru věří dokonce natolik, že by si prý klidně nechal píchnout HIV pozitivní krev od Sheena a pak svou léčbu podstoupil, aby všem ukázal, že funguje.

Charlie Sheen se po televizním vystoupení rozhodl pro původní léčbu. Má totiž strach, že by se u něj mohl rozvinout AIDS.

Ve studiu se se Sheenem objevil i jeho původní lékař Dr. Robert Huizenga, kterému se Sheenovo rozhodnutí vůbec nelíbí. „Úplně mi to zlomilo srdce, když jsem se o tom dozvěděl. Bylo to jako kdybychom se vrátili o desítky let nazpět do doby, kdy lidé umírali, protože nebyly léky a nebrali je,“ sdělil doktor. Sheen pak začal prohlašovat, že si původní léky přeci jen vezme na zpáteční cestě domů v letadle.

Později Sheenův manažer sdělil, že se herec opravdu rozhodl pro opětovné nasazení medikace, protože má obavy z toho, že se počet jeho bílých krvinek bude stále znižovat a velmi se zhorší jeho zdravotní stav.



Charlie Sheen přiznal, že je HIV pozitivní, loni v listopadu: