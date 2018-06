Sheenovi vyhazov pomohl, jeho turné je vyprodané a má nabídku na porno

Rychlá záchranná služba převezla herce Charlieho Sheena do losangeleské nemocnice Cedars-Sinai poté, co zavolal o pomoc...

Skandalista Charlie Sheen si do tohoto víkendu liboval, jak úspěšný je i po vyhazovu ze seriálu Dva a půl chlapa....

Charlieho Sheena vypískali i v New Yorku, show utnul o půl hodiny dřív

Herec Charlie Sheen není schopen popadnout druhý dech. Jeho show My Violent Torpedo of Truth vypískalo i publikum v New...